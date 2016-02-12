رئيس نادي نابولي: مباراتنا أمام يوفنتوس لن تحسم بطل الدوري الإيطالي

أكد اوريليو دي لورنتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أنه على الرغم من أهمية لقاء القمة الذي سيجمع فريقه متصدر الدوري الإيطالي غدا مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني، إلا أنه يتوقع ألا تؤدي نتيجة اللقاء إلى حسم بطل الدوري بشكل نهائي.

وقال دي لورنتيس – في تصريحات أدلى بها لصحيفة “لا ستامبا” – ” إنها مباراة هامة للغاية، واتوقع انها ستكون حماسية ومثيرة إلا أنه ما تزال هناك 13 مباراة أخرى متبقية لكل فريق منا، ولذا فإنها لن تحسم من الذي سيفوز ببطولة الدوري بشكل نهائي”.

وأضاف قائلا “اليوفي فريق رائع وقوي، ولذا فإنني أرى أن فوزنا عليه خاصة على ملعبه سوف يكون بمثابة حدث تاريخي بالنسبة لنا”.

وتابع دي لورنتيس قائلا ” إننى أتوقع أن تكون المباراة ذات طابع تكتيكي للغاية خاصة في بدايتها، إلا أن الفريق الذي ستكون له إرادة أكبر للفوز هو الذي سيخرج منتصرا منها”.