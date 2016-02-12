أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس نادي نابولي: مباراتنا أمام يوفنتوس لن تحسم بطل الدوري الإيطالي

Google+ Print
رئيس نادي نابولي: مباراتنا أمام يوفنتوس لن تحسم بطل الدوري الإيطالي رئيس نادي نابولي: مباراتنا أمام يوفنتوس لن تحسم بطل الدوري الإيطالي

أكد اوريليو دي لورنتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أنه على الرغم من أهمية لقاء القمة الذي سيجمع فريقه متصدر الدوري الإيطالي غدا مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني، إلا أنه يتوقع ألا تؤدي نتيجة اللقاء إلى حسم بطل الدوري بشكل نهائي.

وقال دي لورنتيس – في تصريحات أدلى بها لصحيفة “لا ستامبا” – ” إنها مباراة هامة للغاية، واتوقع انها ستكون حماسية ومثيرة إلا أنه ما تزال هناك 13 مباراة أخرى متبقية لكل فريق منا، ولذا فإنها لن تحسم من الذي سيفوز ببطولة الدوري بشكل نهائي”.

وأضاف قائلا “اليوفي فريق رائع وقوي، ولذا فإنني أرى أن فوزنا عليه خاصة على ملعبه سوف يكون بمثابة حدث تاريخي بالنسبة لنا”.

وتابع دي لورنتيس قائلا ” إننى أتوقع أن تكون المباراة ذات طابع تكتيكي للغاية خاصة في بدايتها، إلا أن الفريق الذي ستكون له إرادة أكبر للفوز هو الذي سيخرج منتصرا منها”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا