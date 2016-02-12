ضبط مخزن بداخله طن سلع غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

ألقى رجال شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، اليوم الجمعة، القبض على صاحب مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بحيازته طن و450 كيلو من القطع مجهولة المصدر وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل يعمل بدون ترخيص لتجارة المواد الغذائية فى القاهرة بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المنتجات الاستهلاكية والسلع الغذائية مجهولة المصدر، وخالية من أى مستندات تفيد بمشروعية حيازتها، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخزن المُتحرَّى عنها، وضبط بداخل المخزن طن و450 كيلو "فول - عدس - حمص " مجهولة البيانات وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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