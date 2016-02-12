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مدير آثار جنوب سيناء يتفقد وادى غرندل

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مدير آثار جنوب سيناء يتفقد وادى غرندل مدير آثار جنوب سيناء يتفقد وادى غرندل
تفقد حسام الدين على غدية، مدير عام آثار جنوب سيناء، اليوم، الجمعة، الحالة الأثرية فى مدينة أبوزنيمة حيث زار وادى غرندل برفقة مصطفى محمد نور الدين، مدير منطقة آثار سرابيط الخادم، ومحمود عبداللطيف، مدير منطقة آثار أبو رديس، وسامح محمد، مدير التوثيق الأثرى.

يُذكر أن وادى غرندل منطقة أثرية خاضعة للمجلس الأعلى للآثار وتقع شرق طريق الجيش القديم على ربوة مرتفعة عن الوادى، الذى يتعرض للسيول الموسمية.

وأسفرت أعمال الحفر التى أجريت بالمنطقة عن كشف عدد من أساسات المبانى السكنية المشيدة من كتل غير مستوية من الأحجار المحلية فى هيكل لمساكن منظمة تحتوى على عدد من الحجرات المربعة، عُثر بداخلها على بقايا أفران الاستخدام اليومى.
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