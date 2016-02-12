تقرير في الجول – اطلع برة.. حانة الفراخ والأفاعي السامة أغرب الأندية في بطولتي إفريقيا هذا العام

ربما يكون فريق "اطلع بره" القادم من جنوب السودان هو صاحب الإسم الأغرب في البطولات الإفريقية لهذا العام. الفريق الذي يمثل أحدث دولة إفريقية في كأس الكونفيدرالية والذي ينتمي لحي "اطلع بره" بعاصمة جنوب السودان جوبا ما هو إلا واحد من بعض الفرق الإفريقية التي تحمل أسماء غريبة إلى حد ما.

في التقرير التالي يستعرض FilGoal.com مجموعة من الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطل أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقي، وحكاية تسميتها بهذه الأسماء الغريبة نسبيا.

حانة الفراخ (زيمبابوي)

نادي "تشيكن إن" أو "حانة الفراخ" الزيمبابوي تأسس عام 1997، وإسمه يشير للشركة الراعية للنادي والتي تعد أحد أشهر سلاسل الوجبات السريعة في زيمبابوي. ويبدأ "تشيكن إن" الذي توج بلقب الدوري الزيمبابوي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي مشواره في دوري الأبطال بلقاء ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

CNaPS سبور (مدغشقر)

الحروف التي تشكل إسم بطل مدغشقر تعني "الصندوق الوطني للرعاية الاجتماعية والرياضية" باللغة الفرنسية. "كنابس سبور" كما يطلق عليه للتسهيل يفتتح مشواره في دوري أبطال أفريقيا بلقاء جور ماهيا الكيني.

جور ماهيا (كينيا)

جور ماهيا كلمتين منفصلتين وليست كلمة واحدة كما اعتاد الإعلام على تسمية الفريق الذي سبق له اللعب أمام أكثر من فريق مصري من قبل. الفريق الكيني اكتسب إسمه من أسطورة شهيرة في البلاد تخص طبيباً إسمه جور كان قادراً على علاج كافة الأمراض باستخدام السحر، ليطلق عليه إسم "جور ماهيا" أو "الساحر جور" بلغة قبائل لوو التي تقطن كينيا.

الأفاعي السامة (أوغندا)

"فايبرز" هو ممثل أوغندا في دوري الأبطال، وVipers كلمة انجليزية تعني "الأفاعي السامة"، وهو ما يرغب بطل أوغندا في استغلاله لمهاجمة منافسه في الدور التمهيدي إنيمبا النيجيري.

هورويا (غينيا)

في لغة قبائل ماندينكا التي تشكل الجزء الأكبر من تعداد سكان غينيا تعني كلمة "هورويا" الحرية، وهو ما يبدو أنه مقتبس بوضوح من اللغة العربية. الحرية "هورويا" الغيني كان بطلاً لأفريقيا لأبطال الكؤوس عام 1978، وهو يخوض دوري الأبطال هذا العام وسيبدأ مشواره أمام دوان (أو الجمارك) السنغالي.

11 مبدع (مالي)

وصيف الدوري المالي في العام الماضي هو فريق "أونز كرياتور" Onze Createurs والتي تعني "11 مبدع" باللغة الفرنسية. المبدعون الـ11 سيواجهون أهلي طرابلس الليبي في الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

عزام (تنزانيا)

في عام 2007 قرر رجل الأعمال التنزاني الشهير أبو بكر باخريسا عزام تأسيس نادي جديد لكرة القدم، ولم يجد إسماً له سوى إسمه الشخصي، ليصبح "عزام" في سنوات قليلة أحد القوى الكروية في تنزانيا إلى جانب يانج أفريكانز وسيمبا. عزام يخوض بطولة كأس الكونفيدرالية وسيبدأها من الدور الأول بلقاء الفائز من لايت ستارز من سيشيل وبيدفست ويتس الجنوب إفريقي.

دون بوسكو (الكونغو الديمقراطية)

نادي مدينة لوبومباشي بالكونغو الديمقراطية ينسب إسمه إلى القس الإيطالي الشهير جون بوسكو (الملقب بالدون بوسكو) والذي عاش في القرن التاسع عشر، بل إن شعار النادي يحمل صورة لدون بوسكو إلى جانب إسم النادي. فريق دون بوسكو الذي يشارك في كأس الكونفيدرالية هذا العام يعتبر النادي المغذي لفريق تي بي مازيمبي بطل دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، ويرأسه نجل مويس كاتومبي رئيس مازيمبي.