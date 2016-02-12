رئيس وزراء إيطاليا : حصلنا على كل الأجوبة التى طلبناها فى حادث مقتل "ريجينى"

أكد رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى إن بلاده حصلت على كل الأجوبة التى طلبتها خلال التحقيقات الجارية حول مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية مقتطفات من حوار "رينزى" لإذاعة راى الإيطالية، الذى قال فيه : "انه حادث مأساوى.. واتقدم بالتعازى إلى أسرة جوليو وأقول أننا أصرينا لدى المصريين على التأكيد أن الصداقة كنز ثمين، لكن لا صداقة فى غياب الحقيقة".

وتابع: "حاليا.. حصلنا على كل الأجوبة التى طلبناها وطلبنا وضع كافة عناصر التحقيق على الطاولة لكشف الحقيقة والقبض على المسئولين عن مقتل ريجينى".

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