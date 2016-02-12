"أمن البحيرة" يعيد 80 أسرة تم تهجيرهم بسبب "خصومة ثأرية" بين عائلتين

نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير الأمن، فى إنهاء "أكبر خصومة ثأرية" بين عائلتى العوامى والحصاوى، بقرية ميل التابعة لمركز دمنهور.

كان أحد أبناء عائلة العوامى قتل فردا من عائلة الحصاوى، وتدخل رجال المباحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والمقدم حازم الشيخ رئيس مباحث مركز دمنهور وكبار العائلات بالمحافظة لدرء مواجهة محتملة بين الطرفين.

وشارك الطرفان فى جلسات عرفية حُكم فيها بدية قدرت بـ750 ألف جنيه لعائلة القتيل وحبس قاتله وطرد عائلته من القرية، ويبلغ عددهم 80 أسرة تضم 500 فرد، تم تهجيرهم وترك أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وسددت عائلة العوامى الدية المطلوبة، وعادت العائلة إلى منازلهم بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

ترجع أحداث الواقعة لشهر أغسطس من العام الماضى حينما حدثت مشاجرة بين أفراد عائلتى العوامى والحصاوى على خلفية احتكاك سيارة أحد أفراد عائلة العوامى بمنزل "محمد حسنى الحصاوى"، وأسفرت المشاجرة عن مصرع الأول وإصابة شقيقة أشرف حسنى الحصاوى .

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمسرح الأحداث برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير الأمن، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والمقدم حازم الشيخ رئيس مباحث مركز دمنهور، والنقيب أحمد البنا معاون المباحث، وتم فرض كردون أمنى حول القرية لمنع تجدد الاشتباكات وحقن دماء الطرفين وتم السيطرة على الأوضاع وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19902 جنايات مركز دمنهور لسنة 2015.

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