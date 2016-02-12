مصطفى بكرى: حسنين هيكل فى منزله وتعرض لـ"نزلة برد" فقط.. وأتواصل معه غدًا

أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل لم يتم نقله إلى المستشفى ولكنه تعرض لنزلة برد عادية جدًا وشفى منها وحالته الصحية جيدة، لافتًا إلى أنه تواصل مع مكتب هيكل وتم الاطمئنان على وضعه الصحى.

وقال عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتواصل مع الأستاذ هيكل شخصيًا غدًا للاطمئنان عليه، مشيرًا إلى أن هيكل قامة كبيرة ولا يتوانى فى التواصل مع الصحفيين.

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر تداولوا أنباء بشأن تدهور الحالة الصحية للكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل وأنه تم نقلة للمستشفى فى حالة حرجة.

نقيب الصحفيين: الحالة الصحية للكاتب الصحفى حسنين هيكل مستقرة

مصطفى بكرى على تويتر: محمد حسنين هيكل بخير وتأكدت من ذلك بنفسى