أخبار عاجلة

تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عاصم عبد الماجد يحرض الإخوان على استغلال موقف "الأطباء" فى الدعوة للتظاهر

Google+ Print
عاصم عبد الماجد يحرض الإخوان على استغلال موقف "الأطباء" فى الدعوة للتظاهر عاصم عبد الماجد يحرض الإخوان على استغلال موقف "الأطباء" فى الدعوة للتظاهر
حرض عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، أنصار جماعة الإخوان، على استغلال الجمعية العمومية لنقابة الأطباء للدعوة لمظاهرات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الماجد فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "نتضامن مع الأطباء اليوم فهل ندشن شعار ‫‏ثورة الأطباء‬، أم شعار ‫‏ثورة المهنيين‬".

وتابع عبد الماجد: "هل ستكون نقابة الأطباء خطوة ولو صغيرة على طريق العصيان المدنى خاصة بعد أن تضامن معهم المهنيون، لقد انتهى دور تحالف دعم الإخوان والمجلس الثورى والجزء الأكبر من الإخوان، ولو أحسنت الجماعة الإسلامية صنعا لأعلنت انسحابها من التحالف قبل أن تصاب بحالة تصلب الشرايين المستشرية فيه كما استقالت منذ أسبوع فى صمت مما يسمى بالمجلس الثورى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365