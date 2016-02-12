عاصم عبد الماجد يحرض الإخوان على استغلال موقف "الأطباء" فى الدعوة للتظاهر

حرض عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، أنصار جماعة الإخوان، على استغلال الجمعية العمومية لنقابة الأطباء للدعوة لمظاهرات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الماجد فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "نتضامن مع الأطباء اليوم فهل ندشن شعار ‫‏ثورة الأطباء‬، أم شعار ‫‏ثورة المهنيين‬".

وتابع عبد الماجد: "هل ستكون نقابة الأطباء خطوة ولو صغيرة على طريق العصيان المدنى خاصة بعد أن تضامن معهم المهنيون، لقد انتهى دور تحالف دعم الإخوان والمجلس الثورى والجزء الأكبر من الإخوان، ولو أحسنت الجماعة الإسلامية صنعا لأعلنت انسحابها من التحالف قبل أن تصاب بحالة تصلب الشرايين المستشرية فيه كما استقالت منذ أسبوع فى صمت مما يسمى بالمجلس الثورى".