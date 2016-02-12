جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب ساعات للتنصت واردة من قطر

أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة طارق صلاح، محاولة تهريب ساعات للتنصت محظور استيرادها.

وقال مصدر جمركى - فى تصريح اليوم - إن مدير الوردية عصام حسنين، ورئيس قسم الحركة طارق عبداللاه، اشتبها فى راكب مصرى قادم من قطر، وبتفتيشه تم العثور معه على ساعات للتنصت.

وقرر مدير عام جمارك مطار برج العرب أبو العلا محمد، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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