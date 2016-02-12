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"اليوم السابع": أزمة صحية حرجة للأستاذ هيكل

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"اليوم السابع": أزمة صحية حرجة للأستاذ هيكل "اليوم السابع": أزمة صحية حرجة للأستاذ هيكل
تحت عنوان "أزمة صحية حرجة للأستاذ هيكل"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" كواليس تدهور الحالة الصحية للكاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل، وتأكيدات مقربون منه إصابته بفشل كلوى فضلاً عن تجمع المياه على الرئتين، ورفضه لتناول الطعام.

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