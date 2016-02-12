صورة| ائتلاف أطباء مصر يكذب مراسل CBC بشأن تغطية الجلسة العمومية

كذبت ‏الصفحة الرسمية لائتلاف أطباء مصر “برلمان الأطباء” مراسل قناة سي بي سي، حول تغطية الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، والتي عقدت اليوم الجمعة‏.

وكتبت الصفحة على “فيسبوك” : “إهداء للناس اللى كانت بتقول من ساعتين اننا بنتبلى على السي بي سي وان الصورة اللى نزلناها عن عدستهم فوتوشوب .. اتفضلوا”.

وأتبعته بمنشور يحكي تفاصيل الموقف – حسب ذكرهم- كالآتي :”اللي لابس احمر و عليه سهم ده دكتور زميلنا

> و اللي حاطط وشه في الموبايل و عليه سهم ده معد في cbc، زميلنا … المعد قدام الناس … بيصورو حتت فاضيه و بينزلو على صفحتهم ان مفيش اقبال على الجمعيه، شكرا للدكتور اللي معرفش اسمه ده “.

ونفى مراسل قناة سي بي سي تضليل المشاهدين وبث صورة تظهر لة الإقبال على الجمعية العمومية للأطباء وأرجع السبب إلى عطل فني في تقنية البث، ما جعلهم يستعينون بصورة بديلة حتى عودة البث إليهم.