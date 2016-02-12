بحضور وزير الاستثمار.. محافظ أسوان: افتتاح موفنبيك الجديد رسالة بأن مصر آمنة

أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن افتتاح فندق موفنبيك الجديد، اليوم، الجمعة، سيعتبر إضافة كبيرة لمنظومة المنشآت الفندقية بأسوان، التى تضم 22 فندقاً وقرية سياحية متعددة المستويات.

كما يعتبر بمثابة رسالة قوية ومباشرة للعالم أجمع بأن مصر آمنة فى كل ربوعها ومقاصدها السياحية وأنها قادرة بفضل أبنائها ومقوماتها أن تعود لمكانتها الطبيعية على الساحة الدولية سياحياً وإقتصادياً، وخاصة فى أسوان تلك البقعة الساحرة التى تتميز بتنوع المنتج السياحى، وتعدد الأنماط السياحية مثل السياحة الأثرية والثقافية، التى تذخر بالعديد من المعابد والمتاحف والمزارات التراثية المتنوعة بجانب السياحات البيئية والعلاجية والنيلية والسفارى والمحميات والجزر الطبيعية، بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات حيث تم تنظيم 5 مؤتمرات علمية خلال شهرى يناير وفبراير فقط.

جاء ذلك خلال افتتاح فندق موفنبيك الجديد، مساء اليوم، بحضور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وآلان أوديه، رئيس شركة موفنبيك العالمية، وميرفت حطبه، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن المحافظة من جانبها تحرص على تقديم كافة الخدمات السياحية لتوفير المناخ الآمن والمناسب للحركة السياحية الوافدة من خلال التفتيش الصحى والبيئى والفنى بشكل دورى على الفنادق العائمة والثابتة بجانب تأمين سلامة السائحين بإجراء التجارب العملية لقطاعات الحماية والسلامة المهنية فى المطارات والموانئ والمراسى السياحية.

وتابع المحافظ، بأنه جارى تنظيم مؤتمرات أخرى فى الفترة القادمة منها المؤتمر الدولى السنوى للروتارى فى مارس المقبل والذى سيشهد مشاركة واسعة من أعضاء أندية الروتارى المصرية والعالمية بإجمالى 800 مشترك ليأتى كل ذلك فى ظل توافر البنية الأساسية من فنادق وقاعات تتراوح سعتها من 50 إلى 1000 زائر مجهزة بأحدث الوسائل السمعية والبصرية، مشيراً بأن السياحة الرياضية تشهد رواجاً كبيراً حالياً بأسوان نظراً لوجود العديد من المنشآت الرياضية والشبابية، فضلاً عن توافر الخبرات والقدرات البشرية فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية المختلفة من مهرجانات وبطولات ومعسكرات دولية ومحلية حيث كان آخرها معسكر منتخب مصر القومى لكرة القدم وأيضاً منتخبى الأردن وليبيا.

وأضاف حجازى بأن أسوان شهدت أيضاً سباق الدراجات الدولى الرابع عشر من مصر إلى جنوب إفريقيا، وكذا ماراثون الجرى للجامعات المصرية، كما أنه مدرج على أجندة الأحداث الرياضية المقرر إقامتها بالمحافظة خلال الفترة القادمة المهرجان العربى للهجن والفروسية بغرب سهيل، والأولمبياد المصرى الشتوى للشباب، ومهرجان أسوان الإفريقى العربى للألعاب الشعبية والبيئية بغرب أسوان، علاوة على تنظيم بطولة أسوان الدولية للتجديف والسباحة والبطولة الدولية فى صيد الأسماك ببحيرة ناصر وغيرها من البطولات والمهرجانات، والتى ستتوج بإستضافة أسوان للمؤتمر المصرى الثانى للسياحة الرياضية فى نهاية هذا العام.

وأكد أن المحافظة من جانبها ستسعى جاهدة لترسيخ كافة الإمكانيات والدعم لأى أنشطة وفاعليات تقام على أرضها من خلال تقديم المزايا والتسهيلات العديدة منها التنسيق على تقديم عروض مخفضة للإقامة بالفنادق والتنقلات الداخلية، وأيضاً تنظيم برامج سياحية مخفضة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، مع تنظيم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية و التراثية.

وأوضح المحافظ أن كل ذلك يتوج بسمات ربانية وهبها الخالق سبحانه وتعالى لأهل أسوان خاصة فى إستقبال ضيوفهم وزائريهم بالود والبشاشة والترحاب والأمانة وحسن وطيبة الخلق وحب بلدهم الصغيرة أسوان وعشق بلدهم الكبيرة مصر حتى أن كل واحد منهم يمكن أن يمثل مصر بأرفع مستوى بامتلاكه القدرات اللغوية ووسائل الاتصال الجيدة فى التعامل مع السائحين بمختلف الأعمار السنية بما يساهم فى التسويق السياحى المطلوب لمحافظتهم العريقة.