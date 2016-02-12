أخبار عاجلة

تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بحضور وزير الاستثمار.. محافظ أسوان: افتتاح موفنبيك الجديد رسالة بأن مصر آمنة

Google+ Print
بحضور وزير الاستثمار.. محافظ أسوان: افتتاح موفنبيك الجديد رسالة بأن مصر آمنة بحضور وزير الاستثمار.. محافظ أسوان: افتتاح موفنبيك الجديد رسالة بأن مصر آمنة
أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن افتتاح فندق موفنبيك الجديد، اليوم، الجمعة، سيعتبر إضافة كبيرة لمنظومة المنشآت الفندقية بأسوان، التى تضم 22 فندقاً وقرية سياحية متعددة المستويات.

كما يعتبر بمثابة رسالة قوية ومباشرة للعالم أجمع بأن آمنة فى كل ربوعها ومقاصدها السياحية وأنها قادرة بفضل أبنائها ومقوماتها أن تعود لمكانتها الطبيعية على الساحة الدولية سياحياً وإقتصادياً، وخاصة فى أسوان تلك البقعة الساحرة التى تتميز بتنوع المنتج السياحى، وتعدد الأنماط السياحية مثل السياحة الأثرية والثقافية، التى تذخر بالعديد من المعابد والمتاحف والمزارات التراثية المتنوعة بجانب السياحات البيئية والعلاجية والنيلية والسفارى والمحميات والجزر الطبيعية، بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات حيث تم تنظيم 5 مؤتمرات علمية خلال شهرى يناير وفبراير فقط.

جاء ذلك خلال افتتاح فندق موفنبيك الجديد، مساء اليوم، بحضور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وآلان أوديه، رئيس شركة موفنبيك العالمية، وميرفت حطبه، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن المحافظة من جانبها تحرص على تقديم كافة الخدمات السياحية لتوفير المناخ الآمن والمناسب للحركة السياحية الوافدة من خلال التفتيش الصحى والبيئى والفنى بشكل دورى على الفنادق العائمة والثابتة بجانب تأمين سلامة السائحين بإجراء التجارب العملية لقطاعات الحماية والسلامة المهنية فى المطارات والموانئ والمراسى السياحية.

وتابع المحافظ، بأنه جارى تنظيم مؤتمرات أخرى فى الفترة القادمة منها المؤتمر الدولى السنوى للروتارى فى مارس المقبل والذى سيشهد مشاركة واسعة من أعضاء أندية الروتارى المصرية والعالمية بإجمالى 800 مشترك ليأتى كل ذلك فى ظل توافر البنية الأساسية من فنادق وقاعات تتراوح سعتها من 50 إلى 1000 زائر مجهزة بأحدث الوسائل السمعية والبصرية، مشيراً بأن السياحة الرياضية تشهد رواجاً كبيراً حالياً بأسوان نظراً لوجود العديد من المنشآت الرياضية والشبابية، فضلاً عن توافر الخبرات والقدرات البشرية فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية المختلفة من مهرجانات وبطولات ومعسكرات دولية ومحلية حيث كان آخرها معسكر منتخب مصر القومى لكرة القدم وأيضاً منتخبى الأردن وليبيا.

وأضاف حجازى بأن أسوان شهدت أيضاً سباق الدراجات الدولى الرابع عشر من مصر إلى جنوب إفريقيا، وكذا ماراثون الجرى للجامعات المصرية، كما أنه مدرج على أجندة الأحداث الرياضية المقرر إقامتها بالمحافظة خلال الفترة القادمة المهرجان العربى للهجن والفروسية بغرب سهيل، والأولمبياد المصرى الشتوى للشباب، ومهرجان أسوان الإفريقى العربى للألعاب الشعبية والبيئية بغرب أسوان، علاوة على تنظيم بطولة أسوان الدولية للتجديف والسباحة والبطولة الدولية فى صيد الأسماك ببحيرة ناصر وغيرها من البطولات والمهرجانات، والتى ستتوج بإستضافة أسوان للمؤتمر المصرى الثانى للسياحة الرياضية فى نهاية هذا العام.

وأكد أن المحافظة من جانبها ستسعى جاهدة لترسيخ كافة الإمكانيات والدعم لأى أنشطة وفاعليات تقام على أرضها من خلال تقديم المزايا والتسهيلات العديدة منها التنسيق على تقديم عروض مخفضة للإقامة بالفنادق والتنقلات الداخلية، وأيضاً تنظيم برامج سياحية مخفضة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، مع تنظيم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية و التراثية.

وأوضح المحافظ أن كل ذلك يتوج بسمات ربانية وهبها الخالق سبحانه وتعالى لأهل أسوان خاصة فى إستقبال ضيوفهم وزائريهم بالود والبشاشة والترحاب والأمانة وحسن وطيبة الخلق وحب بلدهم الصغيرة أسوان وعشق بلدهم الكبيرة مصر حتى أن كل واحد منهم يمكن أن يمثل مصر بأرفع مستوى بامتلاكه القدرات اللغوية ووسائل الاتصال الجيدة فى التعامل مع السائحين بمختلف الأعمار السنية بما يساهم فى التسويق السياحى المطلوب لمحافظتهم العريقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر