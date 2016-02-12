ختام الدورة الرابعة من مهرجان الإبداع التشكيلى بقصر ثقافة الإسماعيلية

قال الفنان ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية إن فرع ثقافة الإسماعيلية اختتم اليوم مهرجان الإبداع التشكيلى الرابع وذلك بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة الإسماعيلية بحضور كوكبة من الفنانين التشكيلين على مستوى الجمهورية.

وأشار كمال إلى أن الحفل تضمن ندوة نقدية ودراسة عن الفنانين التشكيلين المعاصرين للدكتور خالد هنو وتحدث حول بعض رسومات افتتاح قناة السويس وكانت إدارة الندوة للفنان محمد النادى وإقامة معرض لورشة معا مبدعون للأطفال.

وأضاف كمال أنه تم تكريم جميع الفنانين المشاركين فى المهرجان واختتمت الاحتفالية بعرض فنى لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والباحث سعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى.