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بالفيديو والصور .. استمرار اعتصام محامى مطروح وعقد جمعية عمومية بمقر المحكمة

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بالفيديو والصور .. استمرار اعتصام محامى مطروح وعقد جمعية عمومية بمقر المحكمة بالفيديو والصور .. استمرار اعتصام محامى مطروح وعقد جمعية عمومية بمقر المحكمة
يواصل المحامون بمحافظة مطروح، اعتصامهم المفتوح الذى بدأ أمس الخميس، بمقر محكمة مطروح الابتدائية، احتجاجاً على التعنت فى التعامل معهم، كما تم دعوة الجمعية العمومية لمحامى مطروح مساء اليوم بمقر الاعتصام بالمحكمة لاتخاذ قرارات موحدة للتصعيد.

وأعلن المحامون المعتصمون أنهم ينسقون مع سامح عاشور النقيب العام لمحامين ، حول الاعتصام والإجراءات التصعيدية، وأنه تم الاتفاق على وقف إجراءات التقاضى وعدم مثول جميع المحامين فى أية قضايا أمام محكمة مطروح أو النيابة العامة، لحين التوصل لحل جذرى للأزمة.

جاء ذلك عقب خلاف حدث بين المحامى حاتم القاضى مع أحد الموظفين، وبالعرض على وكيل النيابة طلب من أمين شرطة التحفظ على بطاقه المحامى الشخصية للتحقيق معه.

ويعتصم حاليا المحامون أمام غرفتهم بمقر المحكمة، ويتزايد أعداد الحضور مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العمومية، لاستعراض الشكاوى وحالات التعنت التى تقع من النيابة العامة ومن بعض الموظفين فى التعامل مع المحامين، للخروج بموقف موحد يجمع عليه المحامون حول مطالبهم من وراء اعتصامهم.

وشهد اعتصام المحامين، دعما ومساندة من عدد كبير من الشخصيات العامة والنشطاء، وحرص على التواجد عدد من كبار المحامين وشيوخ المهنة، ونقيب محامين مطروح السابق، كما زار مقر الاعتصام النائب البرلمانة سليمان فضل العميرى، الذى أكد على دعمه ومساندته لمطالب المحامين المشروعة.

اعتصام محامى مطروح (1)

اعتصام محامى مطروح (2)

اعتصام محامى مطروح (3)

اعتصام محامى مطروح (4)

اعتصام محامى مطروح (5)

اعتصام محامى مطروح (6)

اعتصام محامى مطروح (7)
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