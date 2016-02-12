تباين أداء شهادات الايداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الايداع المصرية المدرجة في بورصة اليوم الجمعة.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 03ر0 نقطة بنسبة 0.84% لتسجل ‏‏60ر3 ‏دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 63ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 58ر3 دولار.

كما ارتفعت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية 05ر1 نقطة بنسبة 6.98% لتسجل 10ر16 ‏دولار، حيث وصل أعلى ‏مستوى لها عند 95ر16 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 88ر15 دولار.

وحافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس على مستواها عند 99ر1 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 55ر2 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 90ر1 دولار.

واستقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 60ر0 ‏دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 60ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 59ر0 دولار.