فيديو| منى مينا: الأطباء يدفعوا ثمن موقف النقابة برفض خصخصة القطاع الصحي

قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية العاجلة، اليوم الجمعة، ستظل مستمرة حتى الجمعية العمومية المقبلة في مارس.

وأكدت “مينا” أنه عند اتخاذ القرارات التسع، روعي في اتخاذه ألا يكون فيه إضرار بالمرضى لأنهم جزء من المجتمع، وأن الأطباء بيدفعوا فاتورة موقف النقابة ضد خصخصة الصحة ومشروع قانون يقال انه للتأمين الصحي.

وأضافت وكيل نقابة الاطباء، أن موقف النقابة ثابت لفرض تخصيص القطاع الصحي مع ضرورة تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، فالغريب أن يكون هناك كل هذا الجدل والنقاش حول الوضع الصحي دون اتخاذ اي إجراء ولو خطوة واحدة لحل أسبابه.

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