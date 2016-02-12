بالأسعار تعرفي على كريمات العناية ببشرة الرضع للوقاية من التهابات الحفاضات

تلاحظين احمراراً وانتفاخاً في منطقة الحفاضة لدى طفلك ولاسيما في الأعضاء التناسليَّة والفخذين في بعض الأحيان. يبدو على طفلك عدم الراحة. يبكي عند غسل منطقة الحفاضة أو لمسها. فهذه هي الأعراض التي تدل على إصابة صغيرك بالتهاب الحفاضة، عليك أن تعلمي أنَّ الوقاية أفضل دائماً من العلاج، وأنَّ الاهتمام ببشرة طفلك والحرص على استخدام كريمات العناية المخصصة لمنطقة الحفاضة والحفاظ على هذه المنطقة نظيفة وجافة سيساعدك على تجنب إصابته بالتهابات الحفاضات.



«سيدتي وطفلك» قامت بجولة في الصيدليات لمعرفة أسعار وأفضل كريمات العناية بمنطقة الحفاضة.



أولاً: كريمات الوقاية والعلاج:

1. سودو كريم Sudocrem

سودو كريم من المنتجات المعروفة وهو أيرلندي الصنع. متعدِّد الاستخدامات ويشتهر بفعاليته في الوقاية وعلاج التهابات الحفاضات ويحتوي على الزنك.

يتوفر سودو كريم بأحجام مختلفة ويمكنك أن تختاري ما يناسبك منها.

حجم 250 غراماً وسعره 48 ريالاً.

حجم 125 غراماً وسعره 29 ريالاً.

حجم 60 غراماً وسعره 18 ريالاً.



2. بيبي سيباميل:

مخصص للجلد الحساس جداً، ويعتني ببشرة طفلك فهو يحتوي على خلاصة البابونج لتخفيف الألم. سعره 10 ريالات.

3. سانسون زنك أوكسيد كريم Sanosan Cream Zinc Oxide

يساعد كريم سانسون، وهو ألماني الصنع، على الوقاية من الالتهاب وعلاجها، ويساعد الأنسجة المتكونة الجديدة لتنمو بصورة صحيَّة وسليمة.

متوفر بحجم 150غراماً. سعره 24 ريالاً.

4. موستيلا فيتامين بارير كريم Mustela Vitamin Barrier Cream

موستيلا كريم منتج فرنسي الصنع ويستخدم للوقاية من مشكلة التهابات الحفاضات، ويعد من الحلول الأفضل والأكثر فاعليَّة وأماناً على بشرة طفلك. يحتوي على مادَّة أوكسيد الزنك بالإضافة إلى خلاصة البانثينول ما يجعله يحمي طفلك بفاعلية ضد التهابات الحفاضات.

متوفر بأحجام:

حجم 50 غراماً وسعره 19 ريالاً.

حجم 100 غراماً وسعره 29 ريالاً.



ثانياً: كريمات العلاج بوصفة الطبيب:

ـ ديرماتين كريم.

ـ لوكاستين كريم.

ـ بيبي كريم.

1. كانديستان كريم



ملاحظة: يجب عليك وضع الكريم مرتين يومياً على منطقة الحفاضة، ويفضل أن تستمري في استخدامها لمدَّة أربعة أيام حتى بعد اختفاء الالتهابات. أما في حالة استمرار الالتهابات لأكثر من ثلاثة أيام فيجب الرجوع إلى الطبيب على الفور.

• نصائح عند استخدام الكريمات لمنطقة الحفاضة:



ـ أولا اغسلي منطقة الحفاضة وجففيها جيداً.

ـ ضعي الكريم واحرصي على أن تمتصه البشرة ولا تضعي كميات كبيرة فبخلاف ما هو شائع ينصح بوضع كميَّة معقولة وعدم زيادة طبقة الكريم على جلد طفلك.

ـ احرصي على تكرار العمليَّة في كل مرَّة تغيرين الحفاضة لطفلك يمكن استعمال بعض الكريمات التي ذكرناها سابقاً، حيث إنَّها للوقاية والعلاج معاً.

ـ في بعض الأحيان في حالات الالتهاب المتوسط إلى الشديد يصف الطبيب كريمات المضادات الحيويَّة مثل الفيوسيدين أو الكيناكومب أو الجاراميسين كريم وعليك الالتزام بالجرعة التي يحددها الطبيب في هذه الحالة وعدم تكرار استخدام أي منها من نفسك حتى لا تتعرض بشرة طفلك للمشكلات.

ـ احرصي على تغيير الحفاضة بسرعة وعدم تركها لفترات طويلة بعد قضاء طفلك لحاجته.

ـ يفضل عدم استخدام بودرة التلك، لكن يمكن استخدامها بطبقة خفيفة مع عدم ترك تجمعات بين طبقات الجلد وعدم استخدامها على الجلد المبلل.

ـ في حالة إصابة طفلك بالالتهابات، اتركي طفلك من دون حفاضة لبعض الوقت كل يوم من أجل تهوية منطقة الحفاضة.

ـ وفي النهاية ينصح بتجنب الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون وفي حالة ضرورة استخدامها يجب أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب.