محمد بن زايد يدشن الرصيف الجديد لموانئ دبي في ميناء جواهر لال نهرو

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرصيف الجديد لموانئ دبي العالمية بطول 330 مترا في محطة "نافا شيفا غيتواي" في ميناء جواهر لال نهرو بجمهورية الهند الذي يعتبر المنفذ البحري الرئيسي في الهند.

جاء ذلك خلال إزاحة سموه الستارة عن اللوحة التذكارية لتدشين الرصيف بمناسبة إعلان موانئ دبي العالمية عن سعيها لاستكشاف فرص في الهند خلال السنوات القادمة تفوق قيمتها مليار دولار أمريكي في حفل الاستقبال الذي اقيم مساء اليوم في مومباي حضره لفيف من رجال الأعمال والاقتصاد وكبار الشخصيات والمسؤولين في كلا البلدين.

وثمن سموه الخطوات التي تقوم بها موانئ دبي العالمية في استراتيجيتها الاستثمارية في الهند والتي تأتي في اطار تعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وتغطي استثمارات المجموعة الجديدة مشاريع توسعة في المحطات القائمة وعقود امتياز طويلة الأمد لمحطات جديدة ومستودعات حاويات برية والتوسع في خدمات السكك الحديدة متعددة الوسائط القائمة حالياً.

وتعد موانئ دبي العالمية المشغل العالمي الأجنبي الوحيد في الهند حيث قامت حتى الآن باستثمار رأس مال بلغ 1.2 مليار دولار في أعمالها التي نجحت من خلالها في الاستئثار بحصة سوقية من تجارة الحاويات تبلغ 30 بالمائة.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي إن استثمارات الشركة في الهند تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز دورها العالمي في الارتقاء بمستوى تطوير وإدارة الموانئ العالمية.

واضاف في هذا الإطار "نؤكد في هذه المناسبة التزامنا بتمكين نمو الهند وتطورها الاقتصادي عبر أعمالنا في هذه الدولة حيث قمنا منذ بدء عملياتنا التشغيلية هناك باستثمار أكثر من مليار دولار أمريكي والمساهمة بأكثر من 30 في المائة من تجارة الحاويات في الهند".

وقال "ان الرصيف الجديد بطوله البالغ 330 مترا في محطة نافا شيفا غيتواي سيعزز من حضور موانئ دبي العالمية في ميناء جواهر لال نهرو ..ونظرا لكون الهند واحدة من أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم ولديها طبقة وسطى مزدهرة فإنها تمتلك إمكانات واسعة للنمو في قطاع النقل البحري ..وستدفع محطة نافا شيفا غيتواي نمو الهند حيث ستوفر للعملاء القدرة على تنمية أعمالهم التجارية.