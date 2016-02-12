القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث قسم ثان الإسماعيلية، اليوم الجمعة، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وطلقات بقصد الدفاع.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد قيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية، ومعاونيه النقباء أحمد ثروت ومصطفى سلامة وأنور القاضى وإسلام مشهور معاونى المباحث بالقبض على المتهم "محمد . ع . ع "23 سنة، عاطل، مقيم بالبلابسة دائرة القسم بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.