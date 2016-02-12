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مرور القاهرة:وضع الحواجز الحديدية أعلى كوبرى المطار لحين انتهاء أعمال تطويره

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مرور القاهرة:وضع الحواجز الحديدية أعلى كوبرى المطار لحين انتهاء أعمال تطويره مرور القاهرة:وضع الحواجز الحديدية أعلى كوبرى المطار لحين انتهاء أعمال تطويره
تستكمل الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء الديجوى، مدير المرور، أعمالها اعلى كوبرى المطار بسبب إحلال وتجديد فواصل الكوبرى فى ظل انتشار الحواجز المرورية حرصا من الإدارة لعدم وقوع أى مرورية فى ظل انتشار رجال المرور بالطرق للعمل على تنظيم حركة السيارات.

كما يتم متابعة الحركة المرورية أعلى الطرق عن طريق الكاميرات لرصد أى أعطال أو معوقات بمحيط مناطق الأعمال التى تمت بطريق المطار، وتم وضع العلامات الإرشادية والأقماع وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمكان.

كانت إدارة مرور القاهرة أعلنت أمس، الخميس، عن أعمال تطوير أعلى كوبرى المطار، وتستمر حتى صباح السبت فى ظل انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

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مصر 365

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