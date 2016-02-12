أخبار السعودية اليوم.. زيارة خادم الحرمين لمصر تتصدر اهتمامات صحف الرياض

اهتمت أخبار السعودية اليوم بتصدر إعلان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر ، فى أبريل القادم، اهتمامات الصحف السعودية، الصادرة صباح اليوم. وأبرزت الصحف تأكيدات أحمد بن عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسى العربى، فى بيان، أن هذه الزيارة تأتى فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه خادم الحرمين الشريفين لمصر حكومة وشعبا، وحرصه على تعزيز التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات.

كما اهتمت أخبار السعودية اليوم بطلب المملكة السعودية من الأمم المتحدة إبعاد العاملين الإنسانيين عن المناطق التى يسيطر عليها المتمردون فى اليمن فى الوقت الذى يكثف فيه التحالف الذى تقوده الرياض غاراته الجوية.

ورفضت الأمم المتحدة هذا الطلب وذكرت الرياض بواجباتها فى مجال وصول المساعدة الإنسانية فى اليمن، كما ركزت أخبار السعودية اليوم على ترحيب وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر أمس الخميس بتعهد السعودية بتوسيع دورها فى الضربات الجوية ضد تنظيم داعش.

وخلال اجتماع شارك فيه أكثر من 24 وزير دفاع بمقر حلف شمال الأطلسى فى بروكسل جددت السعودية احتمال إمكانية إرسال قوات إلى سوريا، وكانت السعودية استأنفت مشاركتها فى الضربات الجوية خلال الأسابيع القليلة الماضية.