أخبار سوريا اليوم.. لافروف: نأمل تنفيذ اتفاق ميونيخ حول سوريا فى القريب العاجل

ركزت أخبار سوريا اليوم، الجمعة، على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار سوريا اليوم، قلل عضو المجلس العسكرى فى الجيش السورى الحر أيمن العاسمى من أهمية الخطة الدولية التى تسعى إلى وقف المعارك فى سوريا، والتى جرى الإعلان عنها اليوم فى ميونيخ.

وقال العاسمى فى مقابلة مع قناة (سكاى نيوز) الفضائية اليوم الجمعة - إن القرار الذى توصلت إليه مجموعة العمل الدولية لأجل وقف القتال بسوريا ليس سوى محاولة لإرضاء المعارضة وبعض الدول الداعمة لها.

وأوضح أن الخطة المعلن عنها ستذكى الانقسام وسط فصائل المعارضة بدلا من أن تساعد على توحيدها، وكان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قال - فى وقت سابق اليوم - إن المجموعة الدولية اتفقت على تطبيق وقف للعمليات العسكرية فى عموم سوريا، على أن يبدأ ذلك خلال أسبوع، مشيرا إلى أن القوى الكبرى غير متأكدة من إمكانية تحقيق ذلك.

ومن اخبار سوريا اليوم، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجى لافروف قوله اليوم الجمعة إن موسكو تأمل فى تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى ميونيخ بشأن سوريا فى القريب العاجل.

ونقلت الوكالة عن لافروف قوله قبل اجتماعه مع نظيره السعودى عادل الجبير فى ميونيخ "نأمل فى ترجمة الاتفاقات التى تم التوصل إليها إلى خطوات عملية."