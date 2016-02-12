أخبار ليبيا اليوم.. سلاح الجو يستهدف مواقع لـ"داعش" فى بنغازى ودرنة

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تنفيذ سلاح الجو الليبى، طلعات جوية قتالية، استهدفت مواقع تنظيم "داعش" فى مدينتى بنغازى ودرنة شرق ليبيا. صرح بذلك مصدر عسكرى ليبى، اليوم الجمعة، موضحا أن مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الليبى استهدفت موقع تنظيم "داعش" بالمحور الغربى، كما استهدف طيران السرب العمودى تجمعات بمحور "سيدى فرج" بمدينة بنغازى، وتجمعات التنظيم بحى 400 بمدينة درنة.

وأوضح المصدر العسكرى أن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبى استهدفت، مساء الأربعاء الماضى، قطعة بحرية مُحملة الذخائر غرب مدينة بنغازى، بعد رصدها بمنظومة الرادار البحرى، وإبلاغ غرفة عمليات سلاح الجو بقاعدة "بنينا" الجوية.

كما ركزت أخبار ليبيا اليوم على إعلان وزارة الخارجية الإيطالية تخصيص حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 4 .1 مليون يورو؛ استجابة للأوضاع الإنسانية الخطيرة فى ليبيا التى يتضرر منها حوالى 2,4 مليون شخص من بين إجمالى عداد سكان يبلغ 3 .6 مليون شخص.

وذكرت الخارجية الايطالية - فى بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم - أن إدارة التعاون من أجل التنمية بالخارجية ستخصص 500 ألف يورو للجنة الدولية للصليب الأحمر، والتى تعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبى، وذلك لمواصلة تقديم المساعدات الأساسية للنازحين الداخليين والمدنيين المتضررين من الصراع و دعم التدخلات العلاجية الأساسية وتأهيل الأطباء والعاملين فى قطاع الصحة.