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لتقوية المناعة فى الحمل.. تناولى البطاطا والليمون وابعدى عن المقليات

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لتقوية المناعة فى الحمل.. تناولى البطاطا والليمون وابعدى عن المقليات لتقوية المناعة فى الحمل.. تناولى البطاطا والليمون وابعدى عن المقليات
المناعة تصاب ببعض الضعف فى فترة الحمل، وهذا أمر طبيعى ناجم عن التغيرات الكثيرة التى تحدث للهرمونات والوظائف الجسدية للمرأة ما يجعلها على الدوام بحاجة لتعزيز دفاعات جسمها ضد الأمراض.

ضعف المناعة فى الحمل


>وأوضحت الدكتورة هدى محمد أخصائية النساء والتوليد أن الكثير من الحوامل يشعرن بضعف عام وتكرار إصابتهن بالزكام تلك أبرز علامات ضعف المناعة الطبيعى الذى يحدث لها فى تلك الفترة.
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>أطعمة ومشروبات لزيادة المناعة فى فترة الحمل


>ونصحت أخصائية النساء والتوليد الحامل بالاعتماد على الغذاء بشكل أساسى فى زيادة المناعة خلال الحمل و بعد الولادة وأثناء الرضاعة لتتمكن من تقوية دفاعات جسمها .

وأشارت د. هدى إلى أن أبرز الأغذية الضرورية للمرأة فى هذه الفترات تشمل البطاطا المسلوقة أو المشوية مع تناول نوعيات محددة ونظيفة من الأسماك كالسلمون مرتين شهريا بعد تسويتها جيدا.

وتابعت أخصائية النساء: تناول الليمون الحامض واليوسفى والبرتقال فى شكل عصائر يوميا يعزز المناعة أثناء الحمل، مطالبة بالبعد عن المقليات والطعام المحمر، والسكريات قدر الإمكان لتسببها فى الكثير من المشكلات المعوية للحامل وضعف المناعة حيث إنها بلا فائدة تذكر، مع ضرورة تعاطى فيتامينات الحمل المعروفة بداية من الشهر الرابع، بعد استشارة المتابع للحمل عن إمكانية تناول فيتامينات معززة للمناعة بشكل خاص كفيتامين سى.
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