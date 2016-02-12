سمير كمونة يختار لـ في الجول: إنقاذ جعل الأهلي يتوج بكأس مصر.. وخطأ كلف مصر الهزيمة

في مسيرة كل مدافع العديد من الأخطاء التي ارتكبها وإنقاذات رائعة لا ينساها.. ويستعيد FilGoal.com تلك الذكريات مع اللاعبين السابقين وحان الدور على لاعب الأهلي السابق سمير كمونة.

وكان مدحت عبد الهادي لاعب الزمالك قد كشف عن أبرز إنقاذ له في مسيرته والذي جاء أمام الأهلي بالإضافة لخطأ كبير ارتكبه أمام المغرب في كأس أمم إفريقيا 1998 (طالع التفاصيل).

بالإضافة لشادي محمد الذي تحدث عن إنقاذ لم يكتمل وكان من الممكن بسببه أن يحصل على تمثال (طالع التفاصيل).

وتحدث مدرب الرجاء السابق لـFilGoal.com قائلا:"أمام غزل المحلة في نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوزنا بهدفين دون رد".

وأكمل"سدد عبد اللطيف الدوماني كرة قوية وأنقذتها من على خط المرمى".

وواصل"وأتذكر إنقاذ آخر كان أمام الزمالك كان طارق مصطفى يتأهب لاستلام تمريرة بينية للانفراد بمرمانا، لكنني نجحت في تخطيه وتشتيت الكرة".

وأردف"الأهلي فاز بتلك المباراة أيضا بهدفين مقابل لا شيء".

وعن خطأ لا ينساه اللاعب صاحب القدم الصاروخية علق"كان ذلك مع منتخب مصر في مباراة ودية أمام أمريكا".

وأوضح"كانت كرة مشتركة بيني وبين نادر السيد ونتيجة للسرحان أو ربما عدم التفاهم نجح مهاجم أمريكا في اقتناص الكرة من بيننا وتسجيل هدف المباراة الوحيد".