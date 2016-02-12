أخبار عاجلة

تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سمير كمونة يختار لـ في الجول: إنقاذ جعل الأهلي يتوج بكأس مصر.. وخطأ كلف مصر الهزيمة

Google+ Print
سمير كمونة يختار لـ في الجول: إنقاذ جعل الأهلي يتوج بكأس مصر.. وخطأ كلف مصر الهزيمة سمير كمونة يختار لـ في الجول: إنقاذ جعل الأهلي يتوج بكأس مصر.. وخطأ كلف مصر الهزيمة

في مسيرة كل مدافع العديد من الأخطاء التي ارتكبها وإنقاذات رائعة لا ينساها.. ويستعيد FilGoal.com تلك الذكريات مع اللاعبين السابقين وحان الدور على لاعب الأهلي السابق سمير كمونة.

وكان مدحت عبد الهادي لاعب الزمالك قد كشف عن أبرز إنقاذ له في مسيرته والذي جاء أمام الأهلي بالإضافة لخطأ كبير ارتكبه أمام المغرب في كأس أمم إفريقيا 1998 (طالع التفاصيل).

بالإضافة لشادي محمد الذي تحدث عن إنقاذ لم يكتمل وكان من الممكن بسببه أن يحصل على تمثال (طالع التفاصيل).

وتحدث مدرب الرجاء السابق لـFilGoal.com قائلا:"أمام غزل المحلة في نهائي كأس والتي انتهت بفوزنا بهدفين دون رد".

وأكمل"سدد عبد اللطيف الدوماني كرة قوية وأنقذتها من على خط المرمى".

وواصل"وأتذكر إنقاذ آخر كان أمام الزمالك كان طارق مصطفى يتأهب لاستلام تمريرة بينية للانفراد بمرمانا، لكنني نجحت في تخطيه وتشتيت الكرة".

وأردف"الأهلي فاز بتلك المباراة أيضا بهدفين مقابل لا شيء".

وعن خطأ لا ينساه اللاعب صاحب القدم الصاروخية علق"كان ذلك مع منتخب مصر في مباراة ودية أمام أمريكا".

وأوضح"كانت كرة مشتركة بيني وبين نادر السيد ونتيجة للسرحان أو ربما عدم التفاهم نجح مهاجم أمريكا في اقتناص الكرة من بيننا وتسجيل هدف المباراة الوحيد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر