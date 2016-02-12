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هل تكون العودة للتشكيل الأساسي؟ زيزو يطلب إعداد برنامج تأهيلي خاص لمتعب

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هل تكون العودة للتشكيل الأساسي؟ زيزو يطلب إعداد برنامج تأهيلي خاص لمتعب هل تكون العودة للتشكيل الأساسي؟ زيزو يطلب إعداد برنامج تأهيلي خاص لمتعب

طلب عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني المؤقت للأهلي ومدير قطاع الكرة من عماد متعب مهاجم الفريق الخضوع لبرنامج تأهيلي خاص لرفع لياقته البدنية.

ولم يشارك متعب في لقاء القمة الأخير أمام الزمالك والذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد بعد مشادته مع صالح جمعة.

ولكن أكد زيزو بعد ذلك انتهاء الأزمة وأن متعب جاهز لخوض مباريات الأهلي المقبلة بعد تقديم اعتذاره للجهاز الفني قبل أن يقرر استبعاده من قائمة لقاء طلائع الجيش (طالع التفاصيل).

وطلب زيزو من محمد أبو العلا مخطط الأحمال إعداد برنامجا خاصا لمتعب لمدة أسبوعين حتى يستعيد لياقته البدنية.

ومنذ تولي زيزو مسؤولية الإدارة الفنية للأهلي لم يشترك متعب بشكل أساسي سوى مرة واحدة فقط.

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