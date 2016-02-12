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صور| محامو مرسى مطروح يواصلون الاعتصام بسبب أزمة موظف النيابة

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صور| محامو مرسى مطروح يواصلون الاعتصام بسبب أزمة موظف النيابة صور| محامو مرسى مطروح يواصلون الاعتصام بسبب أزمة موظف النيابة

اعتصام المحامين

يواصل العشرات من أعضاء اللجنة النقابية للجمعية العمومية للمحامين بمحافظة مطروح، بعد أن دخلوا في اعتصام مفتوح داخل غرفة المحامين بمجمع محاكم مرسي مطروح الجديد، مساء الخميس، احتجاجًا على سوء معاملة أعضاء النيابة لهم، وذلك على إثر مشادة بين أحد المحامين وموظف بالنيابة، واحتجوا على الطريقة التي يعاملهم بها أعضاء وموظفي النيابة.

و قرر المحامون الاعتصام عقب خلاف حدث بين المحامى حاتم القاضي مع أحد موظفي النيابة، وقام المحامى بتقديم شكوى في الموظف، وقام الموظف بتقديم شكوى مماثلة، ولكن شكوى الأخير أخذت إجراءاتها بالرغم من أنها ملفقة وكاذبة وهذا الكلام حدث أمام الكثير من شهود العيان.
> وعندما سأل المحامى على الشكوى تفاجأ بأن الشكوى التي أخذت رقم العرايض لا تخصه وتخص شخصًا آخر، وتم الاعتداء على المحامى من قبل سكرتير المحامى العام، وبالعرض على النيابة الكلية طلب من قوات الأمن التحفظ على المحامى وبطاقته الشخصية للتحقيق معه على خلاف القانون.

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