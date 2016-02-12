الجبير: لا يمكن هزيمة داعش إلا إذا رحل الأسد

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الجمعة إنه لا يمكن هزيمة تنظيم داعش إلا إذا أزيح الرئيس السورى بشار الأسد عن السلطة مضيفا أن هذا الهدف سوف يتحقق فى نهاية المطاف.

وفى مؤتمر أمنى فى ميونيخ وصف الجبير الأسد بأنه "أكثر عامل جذب فعال منفرد للمتطرفين والإرهابيين فى المنطقة" وقال إن الإطاحة به ضرورية لاستعادة الاستقرار.

وأضاف "هذا هو هدفنا وسوف نحققه... ما لم يحدث- وإلى أن يحدث- تغيير فى سوريا... لن يهزم داعش (الدولة الإسلامية) فى سوريا."

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