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شادي محمد يختار لـ في الجول: خطأ لا ينساه أمام العميد وسيد عبد النعيم.. وإنقاذ لم يكتمل ' يستحق تمثالا '

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شادي محمد يختار لـ في الجول: خطأ لا ينساه أمام العميد وسيد عبد النعيم.. وإنقاذ لم يكتمل ' يستحق تمثالا ' شادي محمد يختار لـ في الجول: خطأ لا ينساه أمام العميد وسيد عبد النعيم.. وإنقاذ لم يكتمل ' يستحق تمثالا '

أخطاء المدافعين كثيرا ما تكلف الفريق خسائر في مباريات هامة وبطولات كبرى وبالتأكيد لا ينسى الجمهور أو اللاعب نفسه هذه الأخطاء.

حتى أفضل المدافعين أحيانا يخطئون وكثيرا ما تكون هفوة لا ينساها أحد، كذلك الإنقاذات التي يقومون بها والتي تظل محفورة في أذهانهم.

FilGoal.com سأل قائد الأهلي الأسبق شادي محمد عضو الجيل الذهبي للشياطين الحمر الذي توج معه بأربع بطولات دوري أبطال إفريقيا بالإضافة لخمس بطولات دوري عن الخطأ الذي لا ينساه وكذلك إنقاذ رائع له.

الخطأ أمام العميد

"خلال إحدى مباريات القمة كنت مكلفا برقابة حسام حسن ومرر محمد أبو العلا كرة عرضية أخطأت في تقديرها ليسجل منها حسام حسن هدفا للزمالك، هي كانت من اللحظات المريرة التي أندم عليها".

"بالنسبة لمباراة سانتوس التي جعلت جوزيه يطالب برحيلي لا أرى نفسي مخطئا، أيضا هدف سيد عبد النعيم كنت معه لكنني لم أكن مكلفا برقابة اللاعب فمسؤوليتي كانت عبد الحميد حسن".

الأفضل

"في مباراة السوبر الإفريقي أمام الجيش الملكي المغربي 2006 أنقذت انفرادا من على خط المرمى قبل أن تذهب المباراة بعدها لركلات الترجيح ويفوز الأهلي، وأنا أعتبره يساوي بطولة".

"لست نادما أيضا على ضربة الجزاء في مباراة الإسماعيلي 4-4 والتي أخرجتها بيدي، فلو كان الحضري تصدى لضربة الجزاء لصنعوا لي تمثالا في الأهلي".

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فيديو اليوم السابع