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أحمد فتحي: سعيد بمستواي أمام الزمالك ولا تعليق على استبعادي من المنتخب

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أحمد فتحي: سعيد بمستواي أمام الزمالك ولا تعليق على استبعادي من المنتخب أحمد فتحي: سعيد بمستواي أمام الزمالك ولا تعليق على استبعادي من المنتخب

أبدى أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه خلال المباراة الأخيرة أمام الزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري.

وشارك أحمد فتحي في المباراة بشكل أساسي، قبل أن يخرج مستبدلا منتصف الشوط الثاني بسبب تعرضه لإصابة.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء في تلك المباراة، سجلها ماليك إيفونا وعمرو جمال.

وقال فتحي في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "راضي تماما عن أداءي في تلك المباراة، وخرجت بسبب الإصابة، إذ تعرضت لكدمة قوية في الركبة وخوفا من تفاقمها قرر الجهاز الفني إخراجي من الملعب".

فتحي أتبع "لن أعلق على قرار استبعادي من المعسكر الأخير لمنتخب ، وأعتبر ذلك من اختصاصات المدير الفني فقط وليس لي دورا فيه".

وأضاف "لدينا مباراة مقبلة قوية أمام طلائع الجيش يجب علينا التركيز فيها، ويجب العلم جيدا أننا لم نحسم بطولة الدوري بعد، بالنظر لأن فارق السبع نقاط المتواجد حاليا ليس كبيرا مقارنة بعدد المباريات الكبير المتبقي".

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