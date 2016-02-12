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قائمة الأهلي - استبعاد متعب وظهور السولية وغياب عاشور وفتحي

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قائمة الأهلي - استبعاد متعب وظهور السولية وغياب عاشور وفتحي قائمة الأهلي - استبعاد متعب وظهور السولية وغياب عاشور وفتحي

أعلن عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني مؤقتا عن قائمة فريقه لمبارا طلائع الجيش المقبلة.

الأهلي يلاقي طلائع الجيش يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري المصري.

الثنائي أحمد فتحي وحسام عاشور خرجا من القائمة للمباراة بسبب الإصابة التي لحقت بهما في مباراة الزمالك السابقة، بالإضافة لعماد متعب وأحمد فتحي لأسباب فنية.

ومن ناحية أخرى دخل عمرو السولية الوافد الجديد للفريق، في قائمة لـ 19 اسما لعبد العزيز عبد الشافي.

وضمت القائمة 19 اسما جاءوا كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض

خط الدفاع: رامي ربيعة - أحم حجازي - صبري رحيل - سعد سمير - باسم علي - حسين السيد - محمد هاني

خط الوسط: حسام غالي - مؤمن زكريا - عبد الله السعيد - عمرو السولية - رمضان صبحي - صالح جمعة

خط الهجوم: جون أنطوي - ماليك إيفونا - عمرو جمال

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