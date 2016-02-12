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تقرير في الجول - تعرف على أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني

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تقرير في الجول - تعرف على أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني تقرير في الجول - تعرف على أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني

أعلن هوفينهايم الألماني عن تعينه للشاب الألماني صاحب الـ28 عاما يوليان ناجلزمان كمدير فني جديد للفريق بعد اعتذار المدير الفني السابق هوب ستيفنز عن إكمال مهمته التدريبية بسبب بعض المشاكل الصحية.

وكان من المنتظر أن يتولى ناجلزمان تدريب الفريق الألماني بداية من الموسم المقبل فكان هوب ستيفنز يعمل كمؤقت للفريق. ولكن رحيله عجل ببداية مسيرة المدرب الشاب مع الفريق الأول لهوفينهايم.

ويعتبر ناجلزمان هو أصغر مدرب في تاريخ ألمانيا إذا أنه يبلغ من العمر 28 عاما فقط وذلك بعد 8 سنوات هي عمر مسيرته التدريبية مع فرق الشباب والناشئين.

وتعرض ناجلزمان لإصابة قوية في عمر الـ19 أنهت مسيرته الكروية مبكرا مع أوجسبورج الألماني ليبتعد عن كرة القدم لمدة عامان قضاهما في دراسة إدارة الأعمال في الجامعة قبل أن يقرر العودة لكرة القدم والعمل كمساعد لمدرب فريق الناشئين بنادي أوجسبورج والذي كان حينها توماس توخيل المدير الفني الحالي لبروسيا دورتموند.

عام واحد فقط وأنتقل للعمل كمدرب مساعد لفريق تحت 17 عاما بنادي ميونخ 1860 قبل أن ينتقل في 2010 لنادي هوفينهايم لمساعدة مدرب فريق الناشئين أيضا هناك.

وبعد عام أخر وجد ناجلزمان نفسه مديرا فنيا لتلك الفئة العمرية ولنجاحاته تم تصعيده للعمل كمدرب مساعد في الفريق الأول عام 2013 قبل أن يتم استغلاله كمدير فني لفريق الشباب بالنادي.

وخلال تواجده كمدرب مساعد للفريق الأول أطلق عليه اللاعبين لقب "فان خال الصغير" وكان تيم فايس حارس فيردر بريمين والمنتخب الألماني السابق هو أول من أطلق عليه هذا اللقب.

وفي عامين له مع فريق تحت 19 عاما مع هوفينهايم قاد الشاب الألماني الفريق لحسم دوري الشباب موسمين متتاليين ليكون ناجلزمان هو الأختيار الأول لإدارة هوفينهايم ومالكه الملياردير ديتمار هوب من أجل قيادة الفريق الأول.

وتم الاتفاق في أكتوبر الماضي بين إدارة الفريق والمدرب الشاب على أن يتولى المسئولية التدريبية رسميا بداية من الموسم المقبل من أجل الدراسة والاستعداد الجيد لتلك الخطوة الكبيرة للمدرب الشاب ولكن اعتذار هوب ستيفينز عن عدم أكمال مهمته التدريبية عجل ببدايتها.

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