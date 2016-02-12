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نقيب الأطباء: «الحمد لله إن الجمعية العمومية مأخدتش قرار الإضراب»

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نقيب الأطباء: «الحمد لله إن الجمعية العمومية مأخدتش قرار الإضراب» نقيب الأطباء: «الحمد لله إن الجمعية العمومية مأخدتش قرار الإضراب»

نقيب الأطباء

قال الدكتور حسين خيري:” أحمد ربنا لله إن الجمعية مأخدتش قرار الأطباء، نحترم النيابة ومطالبنا أن نشعر بعدالة”.

وأضاف “خيري” خلال مداخلة مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية الحياة مع الإعلامي تامر أمين ، ان الجمعية العمومية طالبت بإقالة وزير الصحة لأسباب عدة أهمها قرار إنشاء هيئة تدريب الأطباء دون أخذ رأي الجهات المختصة بذلك.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء اليوم الجمعة، 9 قرارات للمطالبة بحقوق الأطباء واحترامهم بعد واقعة اعتداء أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية، أهمها الامتناع عن تقديم خدمات طبية بأجر في العيادات الخارجية، وإحالة وزير الصحة للتأديب.

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