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5 نصائح توفر المال

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الجمعة 12-02-2016 11:28

"خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود"، مثل سهل القول وصعب التطبيق. في ما يأتي، نصائح مساعدة في توفير المال، ولا سيما في تدبير المنزل:

1. يفضّل الاحتفاظ بمفكرة شهرية لتدوين النفقات الخاصّة: الإيجار وفواتير المياه والكهرباء والجوال والهاتف الثابت، ونفقات المعيشة كالطعام والملابس، فضلاً عن نفقات الترفيه.
2. يستحسن الاحتفاظ بحصالة نقود لوضع العملات المعدنيّة ذات الفئات الصغيرة. علماً أن جمعها باستمرار يحقق مبلغاً لا يستهان به بعد مدة!
3. يمكن شراء المكونات ذات الاستعمالات المتعدّدة،. مثلاً: يعالج "صودا الخبز" الأسنان، ويعطر الثلاجة، ويُساعد في عمليات التنظيف...
4. يكتفى بشراء الملابس في موسم التخفيضات، وانتقاء أغراض المنزل ضمن العروض. مثلاً: اشتري 4 علب من طعام معين واحصلي على الخامسة مجاناً.
5. يدعى إلى تجنب استخدام بطاقات الائتمان التي تدفع إلى صرف المال بدون انتباه! علماً أنّ استخدام النقد يجعل السيطرة على المبالغ المنفقة ممكن، بدون اقتطاع نسب مالية من البطاقة غير ظاهرة للعين.

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