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الإدارة الأمريكية :الإمارات مستعدة لنشر قوات ومقاتلات فى الحملة ضد"داعش"

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الإدارة الأمريكية :الإمارات مستعدة لنشر قوات ومقاتلات فى الحملة ضد"داعش" الإدارة الأمريكية :الإمارات مستعدة لنشر قوات ومقاتلات فى الحملة ضد"داعش"

>قال وزير الدفاع الامريكى آشتون كارتر أن الإمارات اعربت عن استعدادها لنشر قوات خاصة للمساعدة فى تدريب القوات التى تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية كما ستستأنف مساهمتها فى الحملة الجوية التى تقودها الولايات المتحدة.

وألتقى كارتر بعدد من كبار المسؤولين من الإمارات فى بروكسل فى أعقاب قمة لأعضاء التحالف الذى يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية منذ 18 شهرا، لمناقشة سبل تعزيز القتال ضد التنظيم المتطرف فى العراق وسوريا.

وقال كارتر أن المسؤولين الإماراتيين "اعربوا لى عن استعدادهم لبذل المزيد، وهو أمر مهم، وبشكل محدد استئناف مشاركتهم فى الحملة الجوية، وثانيا العمل معنا على الأرض"، وقال أن قوات العمليات الخاصة الإماراتية ستساعد فى تدريب وتسليح وتقديم المشورة للقوات التى تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية فى سوريا والشركاء المحليين فى العراق بمن فيهم الجماعات السنية وقوات البشمركة الكردية.

ولم يحدد كارتر حجم تلك القوة، وقال "المطلوب فى الأجزاء السنية من العراق هو تمكين السنة المعتدلين من استعادة تلك المناطق وحكمها والحفاظ على وحدة العراق المتعدد المذاهب"، مؤكدا ان "الاماراتيين يمكن ان يلعبوا دورا مهما فى ذلك".
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