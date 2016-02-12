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سلاح الجو الليبى يستهدف مواقع لتنظيم "داعش" بمدينتى بنغازى ودرنة

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سلاح الجو الليبى يستهدف مواقع لتنظيم "داعش" بمدينتى بنغازى ودرنة سلاح الجو الليبى يستهدف مواقع لتنظيم "داعش" بمدينتى بنغازى ودرنة
قام سلاح الجو الليبى بتنفيذ طلعات جوية قتالية، استهدفت مواقع تنظيم "داعش" فى مدينتى بنغازى ودرنة شرق ليبيا.

صرح بذلك مصدر عسكرى ليبى، اليوم الجمعة، موضحا أن مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الليبى استهدفت موقع تنظيم "داعش" بالمحور الغربى، كما استهدف طيران السرب العمودى تجمعات بمحور "سيدى فرج" بمدينة بنغازى، وتجمعات التنظيم بحى 400 بمدينة درنة.

وأوضح المصدر العسكرى أن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبى استهدفت، مساء الأربعاء الماضي، قطعة بحرية مُحملة الذخائر غرب مدينة بنغازى، بعد رصدها بمنظومة الرادار البحرى، وإبلاغ غرفة عمليات سلاح الجو بقاعدة "بنينا" الجوية.
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