بوليس الرواندي يلاقي ' اطلع بره ' في الكونفدرالية الإفريقية

تبدأ الأدوار الأولى لمباريات الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2016/2017 مساء يوم غدا السبت بمباريات دور الـ 64 من البطولة.

مصر ممثلة بفريقان في البطولة هما مصر للقاصة الذي سيلاقي ديفينس فوريس في دور الـ 64، وإنبي الذي سيبدأ رحلته من دور الـ 32 مباشرة.

وبعيدا عن مصر، فما لفت الانتباه هو المباراة الأخرى في نفس الدور، والتي ستجمع فريقي بوليس الرواندي ونادي "اطلع بره" الجنوب سوداني.

نادي "اطلع بره" وبالبحث عن تاريخه وجدنا أنه يحمل لقب بطولة الدوري الجنوب سوداني عن عام 2013، وهي البطولة حديثة العهد بالنظر لأن جنوب السودان دولة حديثة العهد وانضمت مؤخرا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويطلق على هذا النادي ذلك الإسم، نسبة لمنطقة في مدينة جوبا تدعى "إطلع بره".

وكانت مدية جوبا مقرا للقيادة العسكرية للحكومة السودانية قبل الانفصال، وظهرت أحياء بأسماء جديدة، مثل "اطلع برة" الذي يقول السكان المحليون إنهم أطلقوه على تلك المنطقة، نظرا لأن جنود الجيش السوداني كانوا يزوروها ليلا ويطالبون الرجال فيها بالخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح قائلين لهم "اطلع بره"، وهذا كان مصدر الإسم الذي قد يبدو غريب على مسامعنا.

وتضم مدينة جوبا أحياء سكنية أخرى بأسماء غريبة، مثل "رجال ما في" و"لباس ما في" ولكل حي بين هؤلاء قصته التي كان مصدرا لإسمه الجديد.