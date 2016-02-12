فيديو| CBC تكشف حقيقة صورة تغطية «عمومية نقابة الأطباء»

كتبت: إنجي لطفي

رد حاتم القناوي مراسل CBC اكسترا، على الصورة التي أثارت الجدل الخاصة بشأن تغطية «عمومية نقابة الأطباء» حيث أكد أنه تواجد من الساعة الواحدة ظهراً لتغطية الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء وبالفعل شاهد أعدادًا هائلة من الأطباء توافدوا للمشاركة في الجمعية.

> وأضاف القناوي في تصريح خاص لوكالة ONA أنه عندما بدء فتح الجهاز المخصص لنقل البث المباشر وجدن أنه لايعمل نظراً لوجود تشويش موضحاً أنه قام بسؤال عدد من الزملاء المراسلين من مختلف القنوات الفضائية الأخرى أكدوا له أنهم أيضاً يواجهون نفس المشكلة.

> وتابع قائلاً: ” قمت بالفعل بإجراء مداخلتين هاتفيتين مداحلة لشرح تفاصيل الجمعية مؤكداً على الأعداد الهائلة التي تواجدت والتي قاربت علي 10 ألاف مشيراً إلى أنه في إحدي المداخلات أكدت المذيعة شيرين القشيري أننا تعذرنا على نقل الصورة لأسباب تقنية لذلك استعانت القناة بصورة حتي يتم علاج المشكلة وقدرة القناة علي البث والتواصل في التغطية وهو ماحدث في تمام الساعة الرابعة حيث قمت بعمل لقاءات على الهواء مع مجموعة من الأطباء الذين توافدوا على الجمعية العمومية.

وتداول نشطاء على فيس بوك صور لتغطية CBC اكسترا عمومية نقابة الأطباء حيث ظهرت الصور خالية من أي أشخاص مما أثار حفيظة البعض واتهامهم للقناة بالتجاهل والتضليل وعدم التركيز والاهتمام بتغطية هذا الحدث.

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