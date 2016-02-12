سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع لتنظيم “داعش” بمدينتي بنغازي ودرنة شرق ليبيا



> قام سلاح الجو الليبي بتنفيذ طلعات جوية قتالية، استهدفت مواقع تنظيم “داعش” في مدينتي بنغازي ودرنة شرق ليبيا.

صرح بذلك مصدر عسكري ليبي، اليوم الجمعة، موضحا أن مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الليبي استهدفت موقع تنظيم “داعش” بالمحور الغربي، كما استهدف طيران السرب العمودي تجمعات بمحور “سيدي فرج” بمدينة بنغازي، وتجمعات التنظيم بحي 400 بمدينة درنة.

وأوضح المصدر العسكري أن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبي استهدفت، مساء الأربعاء الماضي، قطعة بحرية مُحملة الذخائر غرب مدينة بنغازي، بعد رصدها بمنظومة الرادار البحري، وإبلاغ غرفة عمليات سلاح الجو بقاعدة “بنينا” الجوية.