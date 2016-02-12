أخبار عاجلة

تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع لتنظيم “داعش” بمدينتي بنغازي ودرنة شرق ليبيا

Google+ Print
سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع لتنظيم “داعش” بمدينتي بنغازي ودرنة شرق ليبيا سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع لتنظيم “داعش” بمدينتي بنغازي ودرنة شرق ليبيا


> قام سلاح الجو الليبي بتنفيذ طلعات جوية قتالية، استهدفت مواقع تنظيم “داعش” في مدينتي بنغازي ودرنة شرق ليبيا.

صرح بذلك مصدر عسكري ليبي، اليوم الجمعة، موضحا أن مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الليبي استهدفت موقع تنظيم “داعش” بالمحور الغربي، كما استهدف طيران السرب العمودي تجمعات بمحور “سيدي فرج” بمدينة بنغازي، وتجمعات التنظيم بحي 400 بمدينة درنة.

وأوضح المصدر العسكري أن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبي استهدفت، مساء الأربعاء الماضي، قطعة بحرية مُحملة الذخائر غرب مدينة بنغازي، بعد رصدها بمنظومة الرادار البحري، وإبلاغ غرفة عمليات سلاح الجو بقاعدة “بنينا” الجوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا