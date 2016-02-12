جهات التحقيق تواجه 4 ألغاز لكشف قاتل الشاب الإيطالى.. تقرير الطب الشرعى وعلامات التعذيب وأوهام الشذوذ.. وسر الـ7 أيام التى اختفى فيها قبل مقتله.. ومكالمته الأخيرة.. وعلاقته بأصدقائه وطبيعة دراسته بمصر

عقب مرور 10 أيام من العثور على جثة الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، تواصل نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها حول القضية، حيث استعجلت تقرير الطب الشرعى النهائى وتقرير شركات الاتصالات الثلاثة حول المكالمات الصادرة والواردة للطالب الإيطالى قبل مقتله، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من جانب جهات التحقيق المختلفة ما زال الغموض يحيط بالكثير من تفاصيلها، وهناك 4 ألغاز رئيسية تعمل جهات التحقيق خلال الفترة الراهنة على فك خيوطها للوصول للقاتل المجهول.

اللغز الأول فى القضية ما أثاره تقرير الطب الشرعى والذى ظهرت ملامحه الأولى منذ عدة أيام وانفردت بنشره "اليوم السابع"، وأشار الى أن سبب الوفاة هو الضرب بآلة حادة على خلفية ومقدمة الرأس أدى إلى كسر فى الجمجمة ونزيف حاد داخلى بالمخ ، وأكد على عدم وجود اعتداء جنسى على الرغم من العثور على جثته فى حالة تعرى وهو ما اوحى لجهات التحقيق بتلك الشبهة ، فضلاً عن وجود جروح متفرقة وآثار تعذيب وضرب بآلات حادة وكدمات بمختلف أنحاء جسده وإطفاء سجائر على جسد المجنى عليه وقطع فى الأُذن ، وهو ما أدى إلى استبعاد شبهة كون "ريجينى" شاذ جنسياً أو أنه تعرض لحادث سير، ليظل اللغز قائمة حتى اللحظة وتتعقد الخيوط وتتشابك أكثر فأكثر.

اللغز الثانى فى القضية هو التسلسل الزمنى للأحداث فوفق ما جاء فى تحقيقات النيابة وتحريات أجهزة الأمن فإن "ريجينى" قد اختفى فى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وظهرت جثته صباح الأربعاء الماضى 3 فبراير أى أنه ظل مختفياً لمدة 9 أيام، وأفاد تقرير الطب الشرعى أن الجثمان به أثار كدمات متعرجة فى الوجه والصدر نتيجة تجمع دموى تحت الجلد أحمر اللون، وهو ما يؤكد أن جثته حديثة ليست متخشبة من عوامل الجو، ولم يمر عليها أكثر من ثلاثة أيام، وهذا يعنى أن "جوليو" توفى قبل العثور على جثته بثلاثة أيام أى أنه كان على قيد الحياة لمدة 6 أيام منذ اختفائه وانه توفى فى الفترة ما بين 31 يناير إلى 2 فبراير، وهذا يثير التساؤل حول مكان اختفائه تلك الفترة وأسبابها.

اللغز الثالث هو المكالمة الأخيرة التى تلقاها "ريجينى" من صديقة الأستاذ بالجامعة البريطانية "جيناور" إيطالى الجنسية، والتى اتفقوا خلالها على التقابل بمنطقة باب اللوق يوم الاثنين 25 يناير الماضى، للتوجه بعدها لمنزل أحد أصدقائهم والذى يعمل دكتور جامعى لحضور حفل عيد ميلاده، وتوجه بالفعل "جيناور" الى المكان المحدد فى الساعة 8.00 مساءً واتصل بـ"ريجينى" الا انه لم يُجيب على هاتفه الذى ظل مغلقاً لفترة طويلة ما دفعه للمغادرة والتوجه لمنزل صديقهم، وهناك ظل منتظره حتى الساعة 11.30، واتصل بصديقة "جوليو" نورا التى اخبرته بانه غادر المنزل فى الساعة 7.30 متوجهاً لحفل عيد الميلاد.

اللغز الرابع فى القضية هو علاقة الطالب الإيطالى بالنقابات العمالية فى مصر فضلاً عن علاقته بأصدقائه، حيث حضر "جوليو" الى مصر لكتابة أطروحة عن الاقتصاد المصرى شاملة شرح مفصل لطبيعة النقابات العمالية المستقلة التى ظهرت عقب ثورة يناير، وعليه توغل فى أوساط تلك النقابات لدراسة أحوالها وطبيعة عملها والمشاكل التى تواجهها ومدى تأثيرها فى ظل الأنظمة المتعاقبة منذ سقوط الرئيس مبارك وحتى الآن.

أما علاقته بأصدقائه والتى اتضح قدراً من معالمها خلال أقوالهم فى النيابة، حيث أشاروا إلى أنه لم يكن على عداء مع أحد ولم يكن له نشاطات مريبة أو مخالفة للقانون، وأن علاقته بالبعض منهم كانت محدودة إلا أنها كانت طيبة ولم يكن على خلافات مع أحد منهم، وأشار البعض إلى أنهم كانوا يشكلون "جروب" مكون من مجموعة من المصريين والإيطاليين ويتقابلون أسبوعيا أو كل 10 أيام حسبما تتاح الظروف ليتنزهوا ويتناولوا الطعام مع بعضهم بعضا.

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