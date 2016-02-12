10 فوائد مذهلة للبردقوش.. يهدئ ألم الدورة الشهرية ويعالج توتر المعدة

البردقوش من الأعشاب الطبية المفيدة للغاية، وغير الشائع استعمالها على نطاق واسع كاليسنون والنعناع، رغم أن له من الفوائد الصحية ما يجعله يتربع على عرش الأعشاب.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن البردقوش عشب نافع ومذاقه مقبول للكثيرين، وله فوائد عديدة، حيث يعالج بعض أوجاع الجسم المتفرقة، ويساعد فى التخلص من الوزن الزائد.
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>وتضيف أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن فوائد البردقوش للجسم والصحة تشير إلى أنه:
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فوائد البردقوش للتخسيس
>وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن البردقوش عشب نافع ومذاقه مقبول للكثيرين، وله فوائد عديدة، حيث يعالج بعض أوجاع الجسم المتفرقة، ويساعد فى التخلص من الوزن الزائد.
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فوائد البردقوش.. يخفف آلم المعدة والدورة الشهرية
>وتضيف أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن فوائد البردقوش للجسم والصحة تشير إلى أنه:
*يساعد فى التخلص من الدهون الموجودة والمتراكمة بالجسم ويعمل على إنقاص الوزن.
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*يقلل من آلام الدورة الشهرية ويخفف من أوجاعها.
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*يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم.
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*يعمل كمهدئ للأعصاب ومريح للمزاج.
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*يسكن آلام المفاصل وأوجاعها.
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*يقوى المناعة ودفاعات الجسم.
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*يعمل كمدر للبول فيخلص الجسم من المياه الزائدة.
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*يعالج آلام المعدة ومشكلاتها.
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*يعتبر مضادا للأكسدة طبيعى وبذلك يقى من الاورام السرطانية.
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*يقى من غازات وانتفاخات البطن.
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