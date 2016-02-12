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"واي فاي" البيت الأبيض يثير غضب ساشا وماليا أوباما

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الجمعة 12-02-2016 12:21

كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما في مقابلة تلفزيونية، عما واجهاه من مشاكل خلال الإقامة في البيت الأبيض، وتحدثا عن ضعف الواي- فاي داخل بعض أماكن المبنى، الذي يزيد عمره عن 200 عام.

وخلال الحوار الذي بثته شبكة "CBS" الأمريكية، سألت المذيعة باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل عن النصيحة التي يمكن تقديمها للرئيس القادم الذي سيعيش في رحاب البيت الأبيض العام المقبل، فرد أوباما قائلاً "حسنا، لكي أكون قد وضحت الأمور أكثر لمن سيأتي بعدي، إني واجهت بعض المتاعب التقنية، فنظراً لقدم المبنى، يوجد العديد من النقاط الميتة التي لا يوجد فيها اتصال "واي- فاي".

وعلقت ميشيل أوباما، على حديث زوجها قائلة، "يبدو الأمر بسيطا"، لكنها عادت وقالت: "إن الأمر أغضب كثيراً ابنتينا ساشا وماليا في أحيان كثيرة".

 

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