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إنجي عبد الله ملكة جمال مصر السابقة تؤكد إصابتها بأخطر أنواع السرطان

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الجمعة 12-02-2016 15:04

تلقى محبّو ملكة جمال السابقة الممثلة إنجي عبد الله، صدمة من العيار الثقيل إصر إعلانها خبر إصابتها بمرض السرطان، وعدم امكانية الأطباء استئصال الورمين التي أصيبت بهما في المخ والنخاع الشوكي.
وكانت إنجي قد أعلنت الخبر عبر حسابها الخاص على "فيس بوك" حيث كتبت "خلاص النهاردة إتأكدت بعد أكتر من خمس دكاترة، ورم في المخ والنخاج الشوكي، وكلهم أجمعوا إنهم في مكان خطر مينفعش يتشال، الحمد لله هي صدمة كبيرة، بس أنا متقبلة، إدعولي".
إنجي موجودة حالياً في تركيا، حيث تعيش مع زوجها الدبلوماسي التركي ألبير بوسيتر القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة والذي تزوجته في شهر أغسطس الماضي.

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سيدتي

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