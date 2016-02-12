عاصي الحلاني مدعواً إلى مطعمه فمن دفع الفاتورة؟

أقام الفنان نادرالأتات وشقيقه علي، حفل عشاء على شرف الفنان عاصي الحلاني، في مطعم" عاصي".

حضر العشاء عدد من الوجوه الإعلامية والفنية، من بينهم المخرج سعيد الماروق، والفنانة قمر والاعلامية نانسي فاخوري وزوجة عاصي كوليت.

ولأن العشاء أقامه الأتات في المطعم الذي يملكه عاصي، تساءل الكثيرون ممازحين، من من الفنانين دفع الفاتورة؟

من جهة ثانية، يستعد عاصي الحلاني لطرح أغنية جديدة، وهو يقوم بتسجبلها في إستديو "طوني سابا". وقد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستقرام" صورة له مع فريق العمل المشارك في الأغنية وهم داخل الإستديو.