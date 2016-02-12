امل كلوني تسرق الأضواء في عرض Hail Caesar

إنطلقت فعاليات مهرجان برلين السينمائي فى دورته الـ66 وكان نجم الإفتتاح جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين، خصوصاً أن المهرجان افتُتح بعرض فيلمه Hail, Caesar.

كان الزوجان اللذان وصلا برلين قبل يومين، محط أضواء عدسات الكاميرات، خصوصاً أمل التي تألقت على السجادة الحمراء بفستان سهرة باللون الأسود، من Yves Saint Laurent، بقماش من التول والترتر، من إنتاج عام 1981. وقد حرصت علم الدين على الإمساك بيد زوجها طوال الوقت، وهي تبادله النظرات الرومنسية.

حضر انطلاقة المهرجان، الذي يستمر حتى 21 فبراير/ الجاري، ألمع نجوم الفن السابع. وافتتح المهرجان بالفيلم Hail, Caesar ( يعيش القيصر)، وهو العمل رقم 17 للشقيقين الأمريكيين جويل وإيثان كوين، ويتولى بطولته جورج كلوني وسكارلت يوهانسون.

تترأس لجنة تحكيم المهرجان الممثلة الأمريكية ميريل ستريب، في مشاركة هي الأولى لها في لجنة تحكيم، وهي الحائزة على ثلاث جوائز أوسكار. وتضمّ اللجنة في عضويتها الممثل البريطاني كلايف أوين، ومصوّرة الموضة الفرنسية بريجيت لاكومب، والناقد السينمائي نيك جيمس. ومن المقرّر أن تختار اللجنة الفائز من بين 18 فيلماً مرشّحاً لجائزة الدب الذهبي، التي كانت العام الماضي من نصيب فيلم تاكسي للمخرج الإيراني جعفر بناهي، الذي صوّره سراً.

ومن بين الأفلام التي تنافس في المسابقة الرسمية الفيلم الوثائقي "فوكواماري/فاير أت سي" للمخرج جيانفرانكو روسي، الذي يحكي قصة لاجئين تكدّسوا في جزيرة لامبيدوسا، في جنوب إيطاليا.

أما في برنامج بانوراما، فيعرض فيلم "لا رو دو اسطنبول/ذا رود تو اسطنبول"، ويحكي قصة أمّ تحاول أن تنقذ ابنتها من متشدّدي تنظيم داعش في سوريا.

Amal Clooney متخفية بجينز ممزق وقبعة في مطار برلين