أخبار عاجلة

تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

امل كلوني تسرق الأضواء في عرض Hail Caesar

Google+ Print

الجمعة 12-02-2016 14:49

إنطلقت فعاليات مهرجان برلين السينمائي فى دورته الـ66 وكان نجم الإفتتاح جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين، خصوصاً أن المهرجان افتُتح بعرض فيلمه Hail, Caesar.

كان الزوجان اللذان وصلا برلين قبل يومين، محط أضواء عدسات الكاميرات، خصوصاً أمل التي تألقت على السجادة الحمراء بفستان سهرة باللون الأسود، من Yves Saint Laurent، بقماش من التول والترتر، من إنتاج عام 1981. وقد حرصت علم الدين على الإمساك بيد زوجها طوال الوقت، وهي تبادله النظرات الرومنسية.

حضر انطلاقة المهرجان، الذي يستمر حتى 21 فبراير/ الجاري، ألمع نجوم الفن السابع. وافتتح المهرجان بالفيلم Hail, Caesar ( يعيش القيصر)، وهو العمل رقم 17 للشقيقين الأمريكيين جويل وإيثان كوين، ويتولى بطولته جورج كلوني وسكارلت يوهانسون. 

تترأس لجنة تحكيم المهرجان الممثلة الأمريكية ميريل ستريب، في مشاركة هي الأولى لها في لجنة تحكيم، وهي الحائزة على ثلاث جوائز أوسكار. وتضمّ اللجنة في عضويتها الممثل البريطاني كلايف أوين، ومصوّرة الموضة الفرنسية بريجيت لاكومب، والناقد السينمائي نيك جيمس. ومن المقرّر أن تختار اللجنة الفائز من بين 18 فيلماً مرشّحاً لجائزة الدب الذهبي، التي كانت العام الماضي من نصيب فيلم تاكسي للمخرج الإيراني جعفر بناهي، الذي صوّره سراً.

ومن بين الأفلام التي تنافس في المسابقة الرسمية الفيلم الوثائقي "فوكواماري/فاير أت سي" للمخرج جيانفرانكو روسي، الذي يحكي قصة لاجئين تكدّسوا في جزيرة لامبيدوسا، في جنوب إيطاليا. 

أما في برنامج بانوراما، فيعرض فيلم "لا رو دو اسطنبول/ذا رود تو اسطنبول"، ويحكي قصة أمّ تحاول أن تنقذ ابنتها من متشدّدي تنظيم داعش في سوريا.

 

 

Amal Clooney متخفية بجينز ممزق وقبعة في مطار برلين

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي