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خيري رمضان يهدد بالإستقالة من “CBC” بسبب اتهامات مرسي للأمين

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خيري رمضان يهدد بالإستقالة من “CBC” بسبب اتهامات مرسي للأمين خيري رمضان يهدد بالإستقالة من “CBC” بسبب اتهامات مرسي للأمين

هدد الاعلامي خيري رمضان، مقدم برنامح “ممكن” على قناة CBC، بتقديم استقالته من القناة، ما لم يقم محمد الامين مالك القناة برفع دعوى قضائية على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.

وكتب خيري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: “اقسم بالله أنني سأستقيل من قناة CBC إن لم يقم “محمد الأمين” – مالك القناة – برفع دعوى ضد محمد مرسي”.

وكان الرئيس مرسي قد هاجم محمد الامينن مالك قنوات CBC، وأحمد بهجت، مالك قنوات Dream، خلال خطابه الاخير، أمس، الاربعاء، متهمًا اياهم بالتهرب من الضرائب وتسخير قنواتهم لمهاجمة النظام.

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