"دلاص" فيلم يحكي معاناة مخرج مغربي

سيكون الجمهور المغربي المتتبع للسينما على موعد مع العرض الرسمي للفيلم السينمائي الجديد ''دلاص'' ،إبتداءا من يوم الأربعاء 24 فبراير(شباط) 2016، والذي تنتجه شركة الإنتاج المغربية إيماج فاكتوري التي كانت وراء إنتاج الفيلم السينمائي التاريخي الطريق إلى كابول.

و يحكي فيلم "دلاص" الكواليس التي تقع في السينما المغربية بشكل كوميدي، حيث تتمحور قصة الفيلم حول شخصية دالاص، و هو مخرج سينمائي راكم مجموعة من التجارب السينمائية الفاشلة، ليدخل بعد ذلك غمار تجربة جديدة، من خلال إخراج فيلم سينمائي مختلف و استثنائي،طلبه رجل أعمال ثري بعيد تماما عن ميدان السينما ،ووفر كل الإمكانيات المادية لإنتاج الفيلم، مما سيترتب عن ذلك مجموعة من الأحداث المشوقة و المميزة.

''دلاص'' هو من بطولة عزيز داداس و إدريس الروخ و آمال الأطرش و كمال الكاظيمي ،بالإضافة إلى عصام أبو علي ومن إخراج محمد علي مجبود.