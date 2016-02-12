أخبار عاجلة

تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"دلاص" فيلم يحكي معاناة مخرج مغربي

Google+ Print

الجمعة 12-02-2016 16:54

سيكون الجمهور المغربي المتتبع للسينما على موعد مع العرض الرسمي للفيلم السينمائي الجديد ''دلاص'' ،إبتداءا من يوم الأربعاء 24 فبراير(شباط) 2016، والذي تنتجه شركة الإنتاج المغربية إيماج فاكتوري التي كانت وراء إنتاج الفيلم السينمائي التاريخي الطريق إلى كابول.
و يحكي فيلم "دلاص" الكواليس التي تقع في السينما المغربية بشكل كوميدي، حيث تتمحور قصة الفيلم حول شخصية دالاص، و هو مخرج سينمائي راكم مجموعة من التجارب السينمائية الفاشلة، ليدخل بعد ذلك غمار تجربة جديدة، من خلال إخراج فيلم سينمائي مختلف و استثنائي،طلبه رجل أعمال ثري بعيد تماما عن ميدان السينما ،ووفر كل الإمكانيات المادية لإنتاج الفيلم، مما سيترتب عن ذلك مجموعة من الأحداث المشوقة و المميزة.
''دلاص'' هو من بطولة عزيز داداس و إدريس الروخ و آمال الأطرش و كمال الكاظيمي ،بالإضافة إلى عصام أبو علي ومن إخراج محمد علي مجبود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي