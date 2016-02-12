راغب علامة لـ "سيدتي نت": بسبب احلام ضحكت من اصالة

قبل مدّة، انتقدت الفنانة أصالة الفنان راغب علامة بشدّة، وعلّقت على ما أسمته بضحكه الهستيري عندما أتت الفنانة أحلام على سيرتها في برنامج "آراب أيدول"، واعتبرت أنه "يضحك بطعمة وبلا طعمة"، كما أشارت أنّها لا تريد صداقته في مقابلة تلفزيونيّة لها.

راغب علامة علّق على كلام أصالة في اتصال هاتفي مع "سيدتي نت" قائلاً "أنا لم أسمع ما قالته أصالة عني، ولا يعني لي شيئاً أصلاً. واقول لأي أحد "يحب الظهور ويريد عمل بروباغندا" فليبحث عنها في مكان آخر. ".

وتساءل "أنا أضحك كثيراً؟ طبعاً أنا أضحك وان شاء الله ستظل الضحكة مرسومة على وجهي، و"أي حدا على بالو يبكي"، فليبك بمفرده".

وعن إمكانية حصول مصالحة بينهما، ردّ علامة "أصالة ليست صديقتي ولا أعرفها، فكيف أختلف مع شخص لا أعرفه؟ أنا لم ألتق بها سوى صدفة، ولا أعرف لما توحي أننا أعداء. نحن لسنا أصدقاء ولكننا لسنا أعداء. إذا كانت أصالة تعتبرني عدواً فهذه مشكلتها. أنا لا أناصب العداء لشخص لا علاقة لي به ولا أعرفه جيداً".

راغب علامة، أوضح السبب الذي جعله يضحك على أصالة عندما أتت أحلام على سيرتها في برنامج "آراب أيدول" قائلاً " بالطبع أنا لم أضحك على أصالة ولا يوجد لديّ ما يبرّر الضحك عليها، وإذا اعتقدت أنني ضحكت عليها فهذه مشكلتها. أنا ضحكت يومها، لأن أحلام قالت عن أصالة على الهواء، كلاماً مختلفاً ومناقضاً تماماً للكلام الذي قالته عنها خارج الهواء".

ورفض راغب علامة أن يبوح بالكلام الذي قالته أحلام عن أصالة خارج الهواء، وقال "المجالس بالأمانات".

وكانت الفنانة أصالة، قد أطلّت في برنامج "مصارحة حرة"، وتحدثت عن إستغرابها من الضحك الهستيري الذي صدر عن راغب علامة عندما أتت أحلام على سيرتها في برنامج "آراب أيدول"، وقالت "انا أتذكر ذلك جيداً. راغب بيضحك كتيراً، "بطعمة وبلا طعمة"، وأذكر أنه عندما ذكرت أحلام إسمي ضحك بطريقة هستيرية، لا معنى ولا مبرر لها".

وتابعت أصالة "عموماً، نحن لسنا أصحاب، ولا نريد أن نكون أصحاب. ومن المؤكد أنني لا أريد صحبته وأعتقد أنه مثلي. صحبتنا ليست ضرورية، ونحن لا نؤثر على بعض. لا أنا أؤثر عليه ولا هو يؤثر عليّ. مسيرتي ومسيرة راغب مختلفتان ولا علاقة لنا ببعض".

كما أشارت أصالة "في ناس ما إلي مراق فيها، وانا أحب الناس التي تحبني والتي يوجد بيني وبينها وبينها جاذب وتفاهم".

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