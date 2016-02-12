"دفني" بطلة حب للايجار وسر الورم السرطاني

أجرت النجمة التركية الصاعدة بقوّة في أوّل بطولاتها إلتشين سانجو المعروفة بـ "دفني" في المسلسل التركي "حب للإيجار"، عملية جراحية في شهر يناير الفائت استئصلت فيها كتلة سرطانية حميدة في وجهها.

ورغم آثار العملية الواضحة والتي أكّد الأطباء أنها لن تتلاشى إلا بعد عدة أشهر، واصلت إلتشين تصوير الموسم الثاني من المسلسل، بعد خروجها من المستشفى مباشرة.

وقد زادت شعبية إلتشين بعد مشاهدة ملايين الأتراك لمسلسلها المتصدر الرايتنغ الأسبوعي مساء كل جمعة، وهو ما دفعها إلى استئناف التصوير رغم حالها الصحيّة غير المستقرّة بعد.

وما زاد شعبية سانجو في أوساط متابعيها، ظهورها بطلّة مرحة ومتفائلة، رغم آثار العملية البارزة بوضوح في خدها.

وقد ساعدت التحاليل الطبية إلتشين على تجاوز أزمتها الصحية إذ تبيّن أنّ الكتل في وجهها حميدة وليست خطرة.

وقد تلقت النجمة آلاف التهاني على سلامتها من معجبيها الأتراك والعرب.

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