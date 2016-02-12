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كيف أحصل على حاجبين سميكين!

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الجمعة 12-02-2016 17:07

اتجهت الموضة في الآونة الأخيرة إلى اختيار الحواجب السميكة باعتبارها الأكثر أناقةً وجاذبيةً وشبابًا؛ ولكن الكثير من الفتيات قد يتمتعن بحاجبين رفيعين، فهل معنى ذلك أنهنّ غير قادرات على مواكبة صيحات الموضة؟!
بالتأكيد لا. فلحسن الحظ هناك طرق سهلة وبسيطة لمساعدة كل فتاة على الحصول على حاجبين سميكين أكثر جاذبيةً وأناقةً، وكلّ ما عليك فعله هو اتباع هذه الطرق المقدمة من "سيدتي نت".

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•الطريقة الأولى:
قبل وضع المكياج، يجب عليك تحديد كيف سيبدو حاجباك، هل هما رفيعان؟ طويلان أم قصيران؟ مع تحديد الطول الذي تريدينه لحاجبيك، ثم قومي بالآتي:
1.استخدمي فرشاة ماسكرا قديمة لتسريح حاجبيك وتوضيحهما مع تحديد نهاية الحاجب لتتناسب مع زوايا عينيك.
2. استخدمي قلم الحواجب المناسب للون حاجبيك، وحاولي ملء الفراغات التي تقع بين شعيرات الحاجب.
3.انثري طبقةً من ظلال العيون الفاتح، وضعيها على حاجبيك، باستخدام فرشاة دقيقة ومشطوفة للحفاظ على لون وسمك الحاجب لأطول فترة ممكنة.
4.احرصي على الحفاظ على نظرة طبيعية لحاجبيك، وتجنبي استخدام قلم الحاجب غير المطابق للون حاجبيك.
5.وأخيرًا، قومي باستخدام الظلال الفاتحة تحت عينيك لإظهار لون وجاذبية حاجبيك.

•الطريقة الثانية:
هي طريقة طبيعية قد تأخذ الكثير من الوقت، ولكنها ستعطيك نتيجةً طبيعيةً تدوم طويلًا؛ كل ما عليك فعله هو:
1.تجنب استخدام الملقاط لأطول فترة ممكنة، وترك حاجبك ينمو بطريقة طبيعية وعليك التحلي بالصبر.
2.قومي بتقشير حاجبك يوميًّا قبل النوم باستخدام فرشاة ناعمة وبحركات دائرية، وقومي بفرك حاجبك بلطف لإزالة الخلايا الميتة من حاجبك وتنشيط بصيلات الشعر.
3.اتبعي نظامًا غذائيًّا صحيًّا غنيًّا بالفيتامينات والأوميغا 3 والحديد والبروتين والموادّ المغذية التي تجعلك تحافظين على جسمك وتساعد على نمو بصيلات شعر حاجبك.
4.قومي بوضع زيت الخروع يوميًّا قبل النوم على حاجبيك؛ وذلك بغمس قطنة نظيفة في زيت الخروع، ثم وضعها على حاجبيك. وفي الصباح، قومي بغسل حاجبيك كالمعتاد.

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